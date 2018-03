Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a Radio Anch'Io Lo Sport commentando le numerose voci di mercato che lo riguardano: "Se Preziosi mi ha cercato per tornare a Genova? Non è vero, il Genoa sta andando bene e io sto molto bene a Bergamo. Se mi chiamassero da Napoli? Alle chiamate importanti si risponde sempre. Anche lì stanno ottenendo risultati importantissimi, non è ancora il momento del calciomercato degli allenatori".



SULLE VENDITE IN CASA ATALANTA - "La differenza economica con le grandi è notevole, oserei dire esagerata. Neanche volendo certe società possono trattenere determinati giocatori. Il segreto sta nel sapersi rinnovare e trovare altri giocatori giovani".



SULLA NAZIONALE - "Non credo che non la voglia allenare nessuno. In generale, tutti amano il lavoro quotidiano sul campo, quello del tecnico della nazionale è un lavoro molto diverso, ma anche di tale prestigio che tutti vorrebbero ricoprire. Tra l'Atalanta in Europa e la Nazionale? Vediamo in questi mesi di raggiungere il massimo, poi vedremo".