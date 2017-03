L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato a margine del premio 'Amici del Bambino': "La qualificazione in Champions? Noi continuiamo a gettare acqua sul fuoco. Per noi sarebbe già un traguardo fantastico raggiungere l'Europa League e la vedo già difficile perché ci sono diverse squadre raccolte in pochi punti. C'è il rischio di andare in Champions come stare fuori da tutto. Ci sono da giocare ancora tante partite, vedremo. Abbiamo fatto felice una città. Un entusiasmo incredibile, siamo stati travolti da tutti i tifosi. E' stata una festa notevole. Ora gli impegni aumentano perché, se riuscissimo a ripetere qualche altra situazione così, per noi sarebbe il massimo. A 12 giornate dalla fine del campionato, essere in una posizione di classifica così importante ci autorizza anche a sperare di giocarcela fino alla fine. Ci sono degli scontri diretti molto importanti, a partire da quello di domenica con la Fiorentina. Se continuiamo a fare risultato, sarà possibile pensare all'Europa League. Poi ci sarà la trasferta con l'Inter a San Siro. Se vogliamo raggiungere certi obiettivi, dobbiamo superare degli ostacoli".