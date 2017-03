Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky nel postpartita di Inter-Atalanta: "E' comunque una stagione straordinaria, ma oggi abbiamo incontrato una squadra forte, e stupisce pensare che in classifica siamo così vicini. Oggi abbiam preso una lezione che ci insegnerà ad affrontare al meglio le 10 partite mancanti. Contro il Napoli siamo riusciti a contenere ed eravamo attenti in difesa, oggi abbiamo preso i primi 3 gol sui piazzati, e poi l'Inter è stata devastante. Oggi non abbiamo giocato con la stessa attenzione di Napoli. L'Inter, inoltre, è in grande condizione e ha messo in evidenza i nostri punti deboli. Non vogliamo sciupare una stagione per un partita: domenica si gioca ancora e dovremo riprenderci. Il campionato è fatto di giornate positive e di meno positive come questa. Dobbiamo ritrovare le energie. Saremo capaci di riprenderci e tirare fuori il meglio. La posta in palio per noi è diventato altissimo, ci confrontiamo con le big alla pari, quindi ce la giocheremo fino alla fine. Oggi abbiamo tenuto il baricentro troppo alto, all'inizio, e abbiamo esposto la difesa alla loro velocità e ai loro inserimenti: questa è una situazione che va rivista".