Alla vigilia della sfida col Crotone, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa: "La partita sarà tutt'altro che semplice, il Crotone ultimamente ha fatto ottime prestazioni mettendo in difficoltà la Juve e la Roma. La partita dell'andata segnò la ripresa dell'Atalanta, ma allora la vittoria sembrò a tutti scontata anche se non lo era affatto, come non lo é domani. Giochiamo in casa e questa per noi é una grossa opportunità, dobbiamo fare nostro il match per continuare la striscia. Ma pensare di essere anche a un passo dalla Champions sono cose suggestive ma non ci devono dar pressione o cali di concentrazione. Il Crotone tenderá a chiudersi, dobbiamo attaccare con lucidità. Konko e Melegoni non hanno recuperato, Dramé e Spinazzola sì. Difficile integrare Mounier perché la squadra é già una garanzia così, ma lo sto provando comunque sia a destra che a sinistra. I nuovi arrivati a gennaio? Per loro è difficile, ma il campionato è lungo, troveranno spazio e sarranno importanti, come Cristante domenica scorsa. Dobbiamo far valere il settore campo, anche senza questa classifica sarebbe una partita da vincere. Ora dobbiamo combattere per arrivare in fondo. Sicuramente questo dal punto di vista mediatico è il periodo migliore della mia carriera perché ho scoperto e rilanciato i giovani italiani in un momento in cui al mercato mancavano da un pò, ma ora bisogna vedere come finirà il mio percorso qua, vedremo".