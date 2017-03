Intervista di Sky Sport a Gian Piero Gasperini, allenatore della Juventus. “Ritorno alla Juventus possibile? Sì. Fui chiamato ma io ero molto legato a Preziosi e passare da lui non era cosa semplice. Forse ci sono stati un paio di momenti dopo l'anno di B e la promozione in A, ma poi la Juventus fece altre scelte. Nel 2006? Campionato straordinario. Ha attirato l'attenzione un po' di tutti quel campionato di B. Il mio rapporto con Preziosi? E' competente. Ha portato dei giocatori diventati fortissimi e quando li ha portati alcuni avevano avuto problemi, come Perotti, Thiago Motta, oppure altri erano sconosciuti che poi sono diventati grandi, penso a Ranocchia, Bonucci, Criscito e tantissimi altri. E' davvero un presidente capace. Mi chiedo come con così tante plusvalenze il club non sia riuscito ad avere un po' più di continuità. La piazza poi adesso non accetta più molto questa situazione nei suoi confronti".