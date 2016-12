Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai microfoni di Sky dopo il successo in rimonta della sua squadra contro l'Empoli: "La partita l'abbiamo dominata ma dobbiamo crescere negli ultimi 16 metri. Serve maggior precisione nelle conclusioni, altrimenti ogni gara è una sofferenza. Kessie? Oggi ho optato per la panchina, facendolo partire a gara in corso. E' andata bene. E' giovane e ha giocato ogni gara. Quando è entrato è stato determinante. Abbiamo trovato equilibrio con Kurtic in quella posizione. D'Alessandro però è un ottimo giocatore. Un'ala che può cambiare la gara. Altro che entrato bene però, l'avrei ammazzato. Alla fine poi ha risolto la sfida, ma può fare di più. Un regalo di Natale? Quest'anno chiederei la non convocazione di Kessie per la Coppa d'Africa. Anche se lo mettessi nella letterina però, credo le chance siano poche. Mercato? Non credo perderò giocatori. L'interesse degli altri club per qualcuno dei nostri è importante, ma credo fino a giugno non partirà nessuno. Forse diventeremo anche più forti".