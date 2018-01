Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della sfida di domani contro il Napoli e del mercato dei bergamaschi: "Contro di noi il Napoli recentemente ha faticato. Metterà in campo un’attenzione e una concentrazione maggiori rispetto al solito. Giocheranno su un campo difficile, questo è indubbio, ma neppure per l’Atalanta sarà facile perché sfideremo la prima in classifica, una formazione che ha fatto un girone d’andata straordinario e che è la più forte del campionato insieme alla Juve. Mercato? A gennaio non andrà via nessun giocatore chiave".