L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta della sua squadra contro il Napoli: "Sappiamo che il Napoli ha qualità, gli sono bastati cinque minuti per ribaltarla. Abbiamo giocato bene a lungo, però poi si è preso il terzo gol. Ci è mancata la capacità di segnare nelle occasioni avute, ma giocare così è un buon segnale. Sul 2-1 siamo stati bravi, con un'ottima reazione. Nel finale su questi spazi loro sono stati micidiali. Petagna sostituito? Non aveva problemi, è stata una scelta. Il Napoli spingeva a centrocampo e ci serviva un uomo in più. Il rimpianto che ho è solo quello di non aver chiuso la gara, ma non ci siamo difesi e basta, uscivamo con ordine e lucidità. Il rammarico è non aver sfruttato gli spazi che avevamo e prendere il pari nel momento migliore. Li abbiamo messi in difficoltà come poche volte succede".



Poi, a Rai Sport, Gasperini ha parlato di Leonardo Spinazzola: "Stiamo aspettando che recuperi, spero che la Nazionale lo aiuti a recuperare entusiasmo".