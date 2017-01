Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto a Rai Sport dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: "Secondo tempo importante, abbiamo giocato al livello della Juventus e globalmente la gara è stata positiva. Non amo come è strutturata questa competizione, c'è troppo vantaggio per le squadre più forti. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a fare la nostra gara. Gagliardini? Di fronte a certe offerte non si può dire no, è una perdita notevole ma ormai è andata. Latte Lath? Felice per il gol".