L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Rientra Kessie, dobbiamo verificare Kurtic oggi ma non ci sono altre sorprese. Andiamo a Milano cercando di fare il massimo, affrontandoli con grande umiltà, dobbiamo giocare per questo obiettivo: quindi concentrazione e disperazione al massimo come per raggiungere una salvezza, al massimo delle nostre potenzialità. Pioli ci invidia la spensieratezza? L'unica differenza è che noi tanti obiettivi li abbiamo già raggiunti, ma vogliamo raggiungere anche l'Europa. Che l'Inter non sia andata bene negli scontri diretti non è un dato rilevante, siamo tutte squadre nel giro di due punti. Gagliardini ci conosce, ma ormai in Serie A tutte le squadre si conoscono. Loro hanno giocato in due modi diversi, difesa a 3 o a 4 e noi siamo pronti. Abbiamo una condizione atletica legata a quella mentale che ci permette di non avere cali. Domani sarà decisiva solamente se riusciremo a vincere. Per loro, se vogliono la Champions, sarà decisiva se perdono. Per me questa partita sarà speciale per l'Atalanta, non per prendermi delle rivincite sull'Inter. La quadratura migliore della squadra dell'Inter la conosciamo e sappiamo che ci aspettano e che ci ritengono una diretta concorrente e questo per noi è motivo d'orgoglio. Ansaldi, Gagliardini e Palacio? Li stimo, sono successi anche per me. Dopo queste tre partite temute, avremo le idee più chiare e domani quindi vediamo a che punto saremo. Torna Kessie e sono contento, a Napoli è stato straordinario. Stiamo dando continuità di risultati. La bellezza del calcio è come quella del Barcellona che incredibilmente ribalta il risultato sul PSG. Non ci avrei mai scommesso! Di Gagliardini ormai si è detto tanto, sapete cosa? Domani non gli dico proprio più un bel niente!".