Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla alla vigilia del lunch match in casa contro la Fiorentina: il morale alto dei nerazzurri é una marcia in più contro la squadra di un Sousa in bilico e, in caso di vittoria, parlare di Champions non sembrerà più folle. "Tra Zukanovic e Masiello e tra Grassi e Cristante decido domani. Potrebbe anche starci un D'Alessandro. La Fiorentina ha un tasso tecnico molto alto, equivale a giocare contro Milan e Lazio, quando si gioca in casa si pensa sia scontato vincere: sappiamo cosa significherebbe e ci arriviamo al meglio, ma dobbiamo giocarla in campo. Mi aspetto una partita dove loro avranno necessità di fare risultato per sperare di rientrare. Comunque non ho mai pensato al terzo posto anche se la distanza col Napoli é ridotta. Abbiamo solo pensato di lottare con le prime squadre nei primi sei posti, per noi il massimo del traguardo. Chiaro che é importante guardare oggi il risultato di Roma-Napoli ma non dobbiamo farci distrarre perché non varrebbe niente se domani non facessimo risultato. Guarderò un pezzo della Roma, un pezzo della Primavera dell'Atalanta. Capisco che fuori vengano fatti discorsi sugli obiettivi e le esaltazioni, ma non dobbiamo farci distrarre. Vogliamo giocarcela per entrare nelle prime sei al meglio delle nostre forze con tutto l'entusiasmo, senza le pressioni delle squadre concorrenti."



Prosegue il tecnico dell'Atalanta: "Della festa a Orio sabato mi é rimasta la felicità del Presidente e della gente, è gratificante poter regalare un sogno alla gente. La mentalità prima della partita era di lasciare un segno vincendo al San Paolo. A Firenze all'andata fu un mattoncino che diede fiducia e continuità di risultato per dimostrare solidità. Se la Fiorentina perde rimane distaccata non solo da noi ma anche da altre ma ancora tutto é possibile a dodici giornate dalla fine. Rispetto la Fiorentina per la squadra che è, voglio rimanere ancorato al campo e a come affrontarla al meglio. Stasera alle otto sarò matematicamente salvo, mi piace. Non credo mi sia mai successo prima così presto. Sono contento della sensibilità della società che devolverà l'incasso ad Amatrice. Cabezas appena arrivato ma ancora in una situazione non ideale. Pesic grossa contusione ed é indisponibile. Migliaccio recupererà solo martedì. Dramé non é ancora in piena forma."