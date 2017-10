Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Radio Rai dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "Serve giocare sempre con apprensione e attenzione, non ci possono essere questi cali come nel secondo tempo. Abbiamo fatto diverse cose buone, questa sarà una partita che ci farà crescere. Ci abbiamo messo molto del nostro, dovevamo chiuderla nel primo tempo con diverse occasioni importanti. Quando eravamo in svantaggio dobbiamo crescere, finiamo poi per scoprirsi perdendo le partite. Dobbiamo rivedere questa partita, l'abbiamo buttata via e ci sono delle nostre colpe. Gomez? Non è arrivato in buonissime condizioni, nel secondo tempo ha preso una botta".