L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista del match contro l'Empoli. "Ci aspetta una gara difficile e insidiosa, la squadra di Martusciello è molto pericolosa e veloce nelle ripartenze, per cui dovremo avere equilibrio anche nel modo di attaccare - ha spiegato il tecnico dei nerazzurri -. Metterei la firma per ripetere la prestazione fatta con l'Udinese, ma ovviamente con un risultato diverso... Ci terremo a vincere per completare un periodo fantastico, e perché così avremmo la certezza di arrivare a Natale da sesti in classifica, e sarebbe un bel traguardo".