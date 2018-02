L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto di misura sul Chievo (1-0): "Era difficile contro una squadra molto stretta e fisica come il Chievo. Abbiamo sbloccato la sfida su calcio piazzato, ma abbiamo creato davvero tanto: è stata la nostra miglior partita casalinga stagionale. Mancini? E' un prospetto interessante, un ragazzo che può far parte dell'Atalanta. Oggi ha esordito con gol, però ha fatto una grande gara: potrà fare un'ottima carriera. Aspettavamo questo momento da mesi, siamo pronti. In questo gennaio c'è stato un bel test, abbiamo affrontato Napoli, Roma e Juve. C'è grande condizione e mentalità, peccato aver perso contro Napoli e Juve. Abbiamo ancora Gomez e Caldara da recuperare, ma credo non sia una cosa lunga. Per il momento era fondamentale per mantenere la posizione in classifica".