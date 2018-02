Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro il Borussia Dortmund: "C'è rammarico ma c'è la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un'ottima gara, abbiamo preso qualche gol evitabile. Dopo il secondo gol di Ilicic avevamo la partita in mano, fa sempre male prendere un gol nel recupero. Durante la gara siamo cresciuti, c'erano le possibilità di fare bene e lo abbiamo fatto. La cosa che dispiace è di aver gettato una partita che non dovevamo perdere. Dopo aver cullato la possibilità di vincere dobbiamo farci passare la delusione di questi minuti finali. Non sarà facile al ritorno".



L'allenatore dei bergamaschi ha analizzato la sconfitta nella consueta conferenza stampa post-match: "C'eravamo anche il primo tempo, non sono d'accordo sulla sfortuna finale perché potevamo rimediare. Però siamo vivi, è un risultato che alla vigilia era accettabile. Dopo la partita ci lascia amareggiati per aver perso nei minuti di recupero. Sul due a uno avevamo la partita in mano, è stata una sfida a targhe alterne. Oggi il risultato ci fa arrabbiare, domani la vedremo in maniera diversa. Io sono molto contento. Non era facile fare questo tipo di prestazione. Siamo rammaricati, ma è appena finita la gara. La sensazione è quella di poterla portare a casa. Abbiamo una settimana per preparare il ritorno, abbiamo visto quanto possono essere pericolosi in certe situazioni. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo vincere con un gol di differenza. Quando subisci tre o quattro occasioni, poi può capitare. Loro sono abili quando rubano palla e ripartono. È difficile per la velocità e la tecnica. Quando giochi contro queste squadre c'è anche questo. Cerchiamo anche sempre di proporci, di giocare... Questo ti porta a sbagliare. Volevamo arrivare alla partita di ritorno con delle chance".



BATSHUAYI - "Questo è forte, ce lo avevano addirittura proposto in prestito, ma poi non saprei se mai sarebbe venuto all'Atalanta".



SECONDO TEMPO - "Abbiamo preso più fiducia, anche nel gioco, nel proporci. Nel disimpegno della difesa, anche Caldara è uscito in maniera importante. Quindi questo ha creato più possibilità. Poi abbiamo fatto bene".



GOMEZ - "L'ho visto bene, per il ritorno segni chi vuole. Nell'economia del gioco d'attacco è importante, poi stasera è stato meglio Ilicic. Bravissimo nel primo, nel secondo ha sfruttato l'inserimento di Cristante. Il Papu non lo discutiamo".



ILICIC - "Volevo cambiarlo ma si è fatto male anche Caldara e abbiamo dovuto aspettare. Lui gioca da attaccante come Cornelius, Gomez e Petagna. Tutti prediligono giocare negli spazi, tutti e quattro, in questo momento Gomez è recuperato, se sta bene gioca, ma lui è in un grande momento".