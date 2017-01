L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta subita contro la Lazio: "Non abbiamo fatto una gara malvagia, ma abbiamo pagato le partite in una settimana. Per 60' abbiamo tenuto il campo e avuto occasioni per segnare dopo il gol di Petagna. Nel girone di ritorno lui sarà ancora più concreto nella zona offensiva, andrà in doppia cifra. Il quarto uomo per tutta la partita mi ha minacciato di buttarmi fuori: così non è possibile. L'arbitro aveva programmato l'espulsione, perché prima aveva cacciato Inzaghi e, quindi, doveva applicare la par condicio..."