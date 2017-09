Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina: "Ilicic-Kurtic alle spalle di Gomez? Sono scelte dettate dalle numerose gare che stiamo giocando, Petagna e Cornelius non sono al meglio. Spinazzola è al rientro, sta bene. Gomez? Può ancora migliorare, ma se resta a questi livelli mi va bene. La Fiorentina è una squadra giovane, stanno crescendo, la sfida di stasera è un test importante per entrambe le squadre. Chiesa? Cerchiamo di attaccarlo, se riusciamo a farlo difendere è sicuramente meglio per noi. La Fiorentina ha cambiato molto nell'undici titolare, noi nella rosa: siamo alla ricerca dell'identità giusta, questo come detto è un buon test in vista delle prossime sfide".