L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine dell'amichevole stravinta per 15 a 0 contro il Brusaporto, commenta soddisfatto la bella prova tecnica dei suoi: "È un gruppo che lavora stiamo preparandoci intensamente e la rosa si sta completando. Petagna è arrivato oggi per pranzo e aveva già voglia di allenarsi e allora l'ho messo dentro non immaginando facesse già gol. Queste partite mi servono per vedere le caratteristiche dei nuovi arrivati e come si esprimono meglio, vediamo se si può fare qualcosa di diverso o cambiare. Partiamo da questi risultati e soddisfazioni e dalla parte importante dello scorso anno della squadra, poi gli altri si inseriranno. È più facile continuare con quelli che già c'erano, ma è un buon segnale che anche gli altri si impegnino e siamo così disponibili e bravi in campo. Petagna quest'anno è ancora più motivato e vuole fare meglio dell'anno scorso. Adesso stiamo ancora faticando e adattandoci, ma adesso programmeremo bene le prossime amichevoli anche più impegnative con il Borussia e il Valencia. Pessina? Mi interessa molto. È stato protagonista al mondiale Under 20, è da tenere lí come profilo interessante. Orsolini invece viene già dallaserie B comunque anche lui avrà bisogno di tempo, sarà utile ma al momento lo teniamo lì. Anche oggi tantissima gente, è un segno dell'attesa nei nostri confronti. Ieri ho parlato con Colantuono e ci siamo scambiati un po' di aneddoti. Facciamo un mestieraccio!", conclude ridendo.