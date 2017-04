Gian Piero, tecnico dell', parla dopo il pareggio contro laai microfoni di Sky Sport: "Forse nel primo tempo meritavamo qualcosa di più, ma nella ripresa la Roma ha fatto una grande prestazione e noi siamo stati bravi a reggere l'urto cercando di pungere. La Roma ha alzato i ritmi, ci ha creato dei problemi rispetto al primo tempo dove avevamo più spazi e freschezza, quando i giallorossi si esprimono in questo modo è difficile per tutti, ma siamo stati bravi a tenere difensivamente e portare a casa un punto importante. La partita di Milano contro l'Inter resta una macchia, ma anche un insegnamento per non ripetere certi errori in trasferta dove stiamo comunque facendo bene. Da queste partite bisogna trarre dei vantaggi e oggi abbiamo dimostrato di aver imparato qualcosa stringendo le fila e giocando, magari non benissimo, tenendo il risultato”.“D'Alessandro è molto veloce, ma con un centrocampista in più potevamo palleggiare meglio in mezzo al campo. Cristante ha fatto una buona prestazione come gli altri centrocampisti e anche i subentrati D'Alessandro e Cabezas hanno fatto bene con la loro freschezza”.“Oggi è una giornata in cui resta tutto così e a noi va bene così perché il calendario non ci sorrideva. Ora abbiamo sei gare di cui quattro in casa e questo è un piccolo vantaggio, perché possiamo giocarci ottime chance d'Europa fra le mura amiche”.