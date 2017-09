Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta a Sky Sport il pareggio in casa del Lione: "I ragazzi non hanno mai ceduto, ci hanno sempre creduto, sono stati anche pericolosi, dobbiamo abituarci ad affrontare questi avversari. Questa partita deve darci un grande insegnamento per il campionato. In una serata difficile siamo riusciti a portare a casa un punto molto importante. Sono contento perchè non mi aspettavo di avere 4 punti. Abbiamo tenuto bene il campo e dopo aver sofferto abbiamo anche giocato con grande intensità. Felice per il gol di Gomez, soprattutto per noi. Juve? Ora godiamoci questa prestazione".