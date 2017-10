Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo il successo sull'Apollon Limassol: "La poca concretezza è una caratteristica che ci portiamo dietro da tanto. In campionato abbiamo già pagato abbastanza e rischiavamo di pagarla oggi. In certi momenti serviva un po' di concretezza perchè poi gli avversari con poco ci portano via il risultato. Il primo tempo è stato a senso unico, poi dopo c'è stato questo cross in area. Non riusciamo a chiudere una partita senza prendere gol e poi dopo c'è stata una reazione positiva. Tutta la partita è stata giocata bene ma c'è qualcosa che non è sufficiente per avere più concretezza. Gomez? Lui ha giocato in condizioni di difficoltà. Sicuramente non era il miglior Papu e questo ci pesava nella conclusione dell'azione. Era troppo importante la sua presenza oggi ed è stato importante. Siamo stati indecisi fino all'ultimo, ora speriamo di recuperarlo. Campionato? In campionato è un'altra musica. Adesso abbiamo tre gare in una settimana, la classifica un po' piange anche se nelle sconfitte come Roma, Napoli e con la Samp son state ottime gare ma evidentemente dobbiamo riflettere bene perchè dobbiamo essere più concreti. Qualificazione? La qualificazione con i tre punti di stasera e i tre del Lione ci manca poco. Ma quel poco dobbiamo farlo, però è chiaro che in Europa siamo oltre le più rosee previsioni ora dobbiamo rientrare bene con le energie e con la testa al campionato".