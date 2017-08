Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli ha parlato anche della situazione di Leonardo Spinazzola sempre al centro delle voci di mercato: “Ancora non ha smaltito la situazione e domani non farà sicuramente parte della partita. Sarà convocato, ma non si è ancora ripreso dai suoi comportamenti. Non so cosa succederà a mercato chiuso”.