Domenica alle ore 15.00 si gioca Genoa-Atalanta, una grande emozione per Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico rossoblu torna per la prima volta da avversario a Marassi, stadio e ambiente che conosce molto bene.



Per l’occasione è stato intervistato dal Il Secolo XIX: “Sento una forte emozione, la città di Genova e la sua gente mi hanno dato tutto. La crisi di risultati? Visto da lontano il Grifo non rischia, saprà ripartire, ma l'Atalanta deve provare a vincere”. "Il rapporto con Preziosi? Il presidente veniva e mi diceva: devo vendere, bisogna pagare gli stipendi. Capivo, ma a malincuore. A Bergamo, invece, abbiamo dato via Gagliardini per la disparità delle forze tra le società". Infine ha parlato di Ivan Juric, suo ex collaboratore ed allenatore, da poco esonerato dalla guida del Genoa: "Non ci siamo lasciati male. Sa che io ci sarò sempre".



Gasperini ha allenato il Genoa dal 2006 al 2010, e successivamente dal 2013 al 2016. Tanti anni e tanti ricordi, che renderanno questa sfida diversa da tutte le altre.