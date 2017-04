Ex di giornata, Gian Piero Gasperini ha parlato a Radio Rai dopo il successo della sua Atalanta sul Genoa: "Oggi è stata una giornata emozionante per me, sono molto felice della vittoria anche se il punteggio è stato molto eccessivo dopo l'espulsione di Pinilla. Passo importante per coltivare le nostre speranze. La partita d'andata era arrivata in circostanze diverse, questa invece di oggi è la partita della consapevolezza. Abbiamo indubbiamente calciatori di valore assoluto per esprimerci con questa continuità. Genova? Piazza straordinaria, vive un momento difficile ma saprà come ripartire. Inter? Gufare non costa nulla"