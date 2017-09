Gian Piero Gasperini appare sorridente nella sala conferenze al termine della gara portata a casa dai suoi nel secondo tempo: «Vittoria sofferta soprattutto nel finale ma tre punti che ci permettono di rivedere le cose con maggiore tranquillità. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo fino al gol, ma ribaltare poi queste gare è un grande merito. Possiamo tirare ora conclusioni per migliorarci. Una punizione pericolosa per noi e abbiamo preso gol. Andiamo a saltare con sei giocatori e rischiamo troppo contropiede. Per fortuna che alla fine abbiamo vinto. Se rimaniamo fuori dobbiamo gestire meglio l’eventuale respinta che ci è costata il gol. Mi auguro che non succeda più. Il Sassuolo poteva pareggiare, ha avuto le occasioni nel finale, ma le partite sono sempre difficili. Normale che il Sassuolo abbia rammarico».



VAR - «Però è intollerabile la caciara che segue ogni gol. Così si toglie l’espressione migliore del calcio, nessuno ha più esultato e alla fine l’arbitro aveva ragione. Questa continua protesta rende il gioco del calcio difficile. Dobbiamo stare attenti e metterci d’accordo a non richiedere sempre all’arbitro. Alla fine non accettiamo neanche più le immagini. Se ogni volta è motivo di protesta ad ogni gol il calcio si ferma. È una sconfitta del calcio questa».



«Castagne molto bene nel primo tempo, secondo meno bene ma il fatto che siano andati a segno le due punte è importante per il morale dei giocatori. Anche se per me Petagna può fare benissimo anche solo assist. Gosens? Ha avuto dei crampi».