Un mercoledì da protagonista. Poche parole, tanti fatti: Pierluigi Gollini si è confermato ancora una volta all'altezza della porta dell'Atalanta, almeno tre parate importanti contro il Verona e un messaggio chiaro dal proprio profilo Instagram. "Era una partita speciale, una di quelle serate che ti rimangono: ci tenevamo tutti molto a vincere e ci tenevo io a fare bene", segnale chiaro dopo un'ottima prestazione, prima di mandare una carezza al suo ex club. "Verona sarà sempre ricordi indelebili, ma oggi e sempre più forza Atalanta", Gollini ha le idee chiare.



Rimangono queste serate, perché il portiere preso a gennaio scorso dall'Aston Villa conferma la sua qualità: farsi trovare pronto. Il biglietto da visita migliore per un classe '95 che anche alle spalle di Berisha non manca mai di dimostrare il proprio valore quando è chiamato in causa, Gasperini lo sa e apprezza, l'Atalanta sta crescendo in casa il portiere dal destino - importante - già segnato. E che ha capito quanto è fondamentale rispondere presente sempre, la "serata che ti rimane" può essere anche contro l'Hellas da ultimi posti in classifica, Gollini lo sa bene. Vincere per tre punti pesanti, convincere per crescere, il futuro tra i pali è lì che lo aspetta...