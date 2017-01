Pierluigi Gollini, nuovo portiere dell'Atalanta, si presenta al sito ufficiale del club: "Sono molto contento di essere qua, è una grande opportunità: sono in un club che sa lavorare con i giovani. Ho fatto varie esperienze all'estero, tra United e Aston Villa. Sono cresciuto molto, l'Under 21 mi fa molto piacere, ho ritrovato Caldara, Petagna, Conti e Grassi e mi hanno accolto alla grande. Mi aiutano molto tutti. Ho vissuto la trasferta di Roma, dispiace per il risultato. Sono entusiasta della gara casalinga di domenica: non vedo l'ora, siamo tutti carichi. Abbiamo bisogno di vincere, il mister ci sta stimolando molto. Abbiamo bisogno di tornare alla vittoria".



"Bergamo è una bellissima città, non ci ero mai stato. Sto iniziando a scoprirla. Questa è una piazza calorosa, c'è un grande tifo. I miei obiettivi? Per me è importante crescere e migliorare, devo farmi trovare pronto e voglio dimostrare di essere il portiere giusto anche per il prossimo anno".