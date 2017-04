Alejandro Gomez, trascinatore dell'Atalanta anche oggi contro il Genoa con una tripletta, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "E' la mia prima tripletta, sono contento. Non vogliamo fermarci. Il Genoa sta passando un momento brutto, ma oggi era una gara molto dura. L'importante oggi era vincere e fare gol. Abbiamo fatto otto gol in due partite e dobbiamo continuare così, non mollando nulla. Europa? E' il nostro obiettivo, lotteremo fino alla fine. Il Milan ha pareggiato, ma non questo non dice nulla. Domani tiferò Samp. Per noi sarà comunque durissima".