Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, parla prima della sfida con il Napoli a Premium Sport: "Sicuramente è una sfida importante e vogliamo fare bene, siamo venuti qui per raccogliere punti perché vogliamo raggiungere l’Europa. Dobbiamo essere aggressivi e lasciare pochi spazi perché loro hanno giocatori di qualità. Dovremmo fare una grande fase difensiva per poi attaccare. Da tanto tempo questa piazza non viveva una stagione così esaltante, i tifosi sono molto contenti e noi vogliamo raggiungere obiettivi sempre più grandi. Napoli distratto? Loro sono una grande squadra che lotta per certi obiettivi quindi saranno concentrato solo su questa gara".