Il Papu Gomez ha parlato al sito ufficiale dell'Atalanta della partita persa per 7-1 contro l'Inter: ''Difficile parlare dopo una partita così. Abbiamo giocato male e abbiamo commesso tanti errori individuali che ci sono costati la partita e quando giochi così male contro una squadra come l’Inter la paghi. Ridimensionati? Non so cosa intendete per ridimensionata. Noi stiamo lottando con tutte le big, abbiamo fatto 52 punti, ne mancano più di venti, possiamo continuare a fare la storia di questa società. Dobbiamo stare attenti, si può perdere, ma non così. Dobbiamo migliorare errori che abbiamo fatti, Dobbiamo essere consapevoli che siamo una buona squadra e già da domenica dobbiamo dimostrarlo. Oggi abbiamo commesso tanti errori e abbiamo fatto zero punti, ma comunque prima di questa gara dicevano tutti che ce la giocavamo alla pari. Fino a qualche anno non era così: dobbiamo essere positivi, mancano tanti punti, abbiamo un obiettivo importante per fare la storia di questa società. Dobbiamo subito voltare pagina. Questa partita ci serva come lezione, martedì si pensa al Pescara. Dobbiamo vincere in casa per forza''.