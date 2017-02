Intervistato da Premium Sport, l'esterno d'attacco dell'Atalanta, Alejandro 'Papu' Gomez ha commentato l'attuale stagione del club nerazzurro ancora in lotta per un posto in Europa Leauge: "L’Atalanta rivelazione del campionato? Siamo una bellissima realtà, speriamo di fare come il Sassuolo l’anno scorso. Mi piace l’idea che in questa società danno molta importanza ai giovani ragazzi italiani e penso che debba essere seguita da tutte le altre società. Siamo una bella squadra e abbiamo anche un grande allenatore: speriamo che quest’anno sia un anno importante".



FENOMENO SOCIAL - "Nella vita privata come sui social? No, non sono un capocomico, sono tranquillo e abbastanza timido con la gente che non conosco. Sui social cerco di farmi vedere come sono, così anche le persone si rendono conto che noi calciatori siamo persone normali".



VERSO REAL-NAPOLI - "Un pronostico su Real Madrid-Napoli? Sarà dura, giocare al Bernabeu è veramente difficile per qualsiasi squadra al mondo. Per me vince il Real perché ha una potenza fortissima in attacco ed è abituato a giocare la Champions. Il Napoli è una grandissima squadra, gioca molto bene e in queste sfide è tutto da scoprire ma magari mi sbaglio".



SU MERTENS - "Il miglior giocatore degli azzurri? Mertens è quello che mi piace di più anche perché è il più simile a me. Siamo bassi e veloci tutti e due, guardo i sempre i suoi movimenti e mi piace molto come gioca”.