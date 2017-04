Il capitano dell'Atalanta, Papu Gomez ha dichiarato ai microfoni di Sky al termine dell'anticipo di campionato pareggiato col Sassuolo: "Abbiamo disputato un secondo tempo strepitoso, in cui c'è stata una sola squadra in campo. Sono orgoglioso della squadra perché ha cercato in tutti i modi di vincere, peccato perché a parte il gol loro non sono stati molto pericolosi. L'importante era non perdere, adesso dobbiamo andare a Roma e cercare di fare risultato in tutti i modi. Sarò assente per squalifica e mi spiace per la squadra, ma chi giocherà al mio posto farà sicuramente bene. Mi piacerebbe esserci anche se non potrò giocare".