Aleandro Papu Gomez, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la brutta sconfitta patita sul campo dell'Inter: "Che tipo di lezione è? Serve per la crescita dell’Atalanta? Serve tantissimo. Ovviamente uno è un po’ rammaricato, triste, incazzato, arrabbiato, ma deve servire come lezione. Dobbiamo essere positivi perché se l’Atalanta è lì non possiamo dimenticarlo, è grazie a noi, dobbiamo essere orgogliosi e pensare subito al Pescara di domenica prossima. Oggi dobbiamo voltare pagina, abbiamo perso solamente una partita, questa squadra non perdeva da sei partite, quindi è una sconfitta pesante, ma deve servire. Ho visto una buonissima Inter sinceramente, molto aggressiva, molto affamata. Sicuramente per loro che l’Atalanta fosse davanti a loro era, diciamo così, una vergogna. Oggi ho visto una grande Inter che era da tanti anni che non si vedeva."