Alejandro Gomez, esterno dell'Atalanta, ha commentato così la gara pareggiata contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: “È stata una partita abbastanza equilibrata, tutti e due abbiamo avuto occasioni da gol. Noi avevamo avuto qualche occasione in più nel secondo tempo, ma il punto va bene perché contro il Chievo è sempre difficile. La squadra è inesperta nel giocare ogni tre giorni, abbiamo una bella rosa. Abbiamo fatto un buon punto. Se sono arrabbiato? No, è chiaro che uno vorrebbe giocare sempre, ma giocherò alla prossima. Non avevo segnato nelle prime tre, sono molto contento anche per la convocazione”