Alberto Grassi, centrocampista dell'Atalanta, parla di Roberto Gagliardini a la Gazzetta dello Sport, suo ex compagno e ora avversario con la sua Inter: "Roberto è un ragazzo perbene, magari un po’ permaloso ma perbene. È come se non fosse mai andato via perché ci sentiamo sempre su Whatsapp. Abbiamo un gruppo: io, lui, Conti e Caldara. Si chiama “I bigoi”... o qualcosa del genere. Roberto è fastidioso, è forte di testa e tira certe stecche... Con lui la palla va e ti arriva il calcione: sono sei anni che in allenamento fa così. Però è forte, non mi ha stupito che sia andato così bene. Se domenica segna, deve tagliarsi i capelli