Alberto Grassi, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a margine di un evento con i tifosi presso lo store ufficiale del club orobico: "Ci stiamo preparando alla grande per la partita con la Roma, dobbiamo fare di tutto per non far sentire l’assenza di Gomez. È un giocatore con qualità uniche e farne a meno non sarà facile, ma dobbiamo provarci perché sulla strada verso l’Europa League dobbiamo rubare più punti possibili all’avversario di turno. Gagliardini? E' normale che vada allo stadio per Juve-Barcellona. Dzeko e Zukanovic? Sono molto amici. Il mio futuro? Spero all'Atalanta, perché forse giocheremo in Europa e potrei giocare di più".