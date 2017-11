Nicolas Haas, talento dell'Atalanta, parla in vista della sfida di San Siro contro l'Inter: "Per me è già un sogno essere in una squadra che gioca questo genere di partite, in stadi come quello di San Siro, contro le migliori formazioni italiane e all'estero, squadre di cui sentivo parlare quando ero bambino. Ho tanta voglia di vedere lo stadio Meazza, ma per prima cosa spero di fare un buon risultato. L'Inter è una squadra forte, che sta facendo molto bene, è terza. Sarà sicuramente una partita difficile, ma abbiamo le qualità anche per fare risultato a San Siro: se facciamo una ottima gara, giocando da squadra in cui tutti si aiutano a vicenda, sono convinto che possiamo dire la nostra"