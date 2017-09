Intervistato da Elf Voetbal, il laterale olandese dell'Atalanta Hans Hateboer ha parlato dell'atmosfera del San Paolo: "Già dalla partenza dall'Hotel i tifosi del Napoli erano intorno al nostro autobus, mandando immagino le più terribili maledizioni col dito medio alzato. Questo fino all'arrivo allo stadio anche con padri con i figli accanto a loro. Nel percorso eravamo seguito da auto e tanti scooter. Ma come calciatore professionista non devi rispondere alle provocazioni."



DISCORSO CON MERTENS - "Anche con Mertens ho parlato, pure dei tifosi, ma è un comportamento normale perchè accade per ogni avversario. I tifosi del Napoli sono i più estremi del paese, ma per me non è nulla perchè mi adatto bene. Per i giocatori più giovani però potrebbe essere un clima più intimidatorio".