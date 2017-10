Intervistato dal Corriere di Bergamo, Hans Hateboer, difensore dell'Atalanta classe 1994, ha parlato delle voci di un interessamento di Napoli e Inter: "Anche mio padre mi ha chiamato dall’Olanda per dirmelo. Cosa ho risposto? Ho riso".

Il calciatore olandese ha parlato anche della stagione dei bergamaschi: "Sono contento della stagione. Ho disputato molte partite e con la squadra abbiamo ottenuto risultati importanti. Sapevo di avere delle possibilità in più di mettermi in mostra dopo l’addio di Conti. Quando è andato al Milan, ho pensato che avrei potuto giocare di più. Europa League? Tutti sostenevano che avremmo fatto fatica. Io, prima della gara d’esordio con l’Everton, pensavo di riuscire a fare risultato. Eravamo in casa e davanti ai nostri tifosi possiamo battere chiunque. E così è stato. A Lione è stata una gara difficile, ma siamo riusciti a pareggiare.