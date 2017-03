Hans Hateboer, laterale olandese arrivato a gennaio all'Atalanta, ha parlato dopo il suo debutto in A contro il Pescara: "E' stata una bella giornata per me. Sono stato molto contento di giocare la prima gara con l'Atalanta. Ho aspettato due mesi questo momento, per cui sono felice che sia arrivato. A casa in Olanda famigliari e amici hanno guardato la partita in tv. Ho avuto la certezza che avrei giocato soltanto domenica mattina, per cui non c'è stato il tempo per la mia famiglia di venire a Bergamo per la partita. Comunque sono già venuti una volta, contro la Fiorentina e gli è piaciuta molto l'atmosfera che si respirava allo stadio".



Due parole sul prosieguo di stagione: "So che il titolare nel mio ruolo è Conti, ma io spero di mettere in difficoltà il mister nelle scelte e di poter disputare ancora dei minuti in campo. E spero che con la mia ultima prestazione di aver dimostrato di essere pronto per giocare in Serie A. Ma prima di tutto spero che la squadra riesca a raggiungere l'obiettivo dell'Europa League. In Olanda con il mio club l'ho centrato due volte e quindi so cosa poi può succedere in città quando raggiungi un obiettivo così importante"