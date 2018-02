Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida europea contro il Borussia Dortmund: "Cerchiamo di mascherare l'emozione. Pensiamo sia una gara importante, è il primo tempo di due match che vogliono dire tanto. Essere in questo stadio davanti a cinquemila tifosi bergamaschi è qualcosa di unico, tentiamo l'impresa, abbiamo coraggio, determinazione e voglia di fare bene. Ci auguriamo che sia un percorso iniziato negli anni, stiamo crescendo, il mister ha dato una svolta nell'atteggiamento che ha aiutato anche la dirigenza. C'è tutto per far bene, c'è una grande proprietà, la famiglia Percassi ama questa società, c'è un pubblico che ci sostiene. C'è anche un centro sportivo unico in Italia, quello di Zingonia, da cui escono ragazzi che hanno la possibilità di giocare in prima squadra".