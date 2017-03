Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato a Radio Incontro Olympia: "L'Atalanta è molto soddisfatta delle prestazioni sportive di Etrit Berisha, nostro portiere titolare oltre che numero 1 della nazionale albanese. In questo momento siamo molto concentrati sul rush finale, mancano due mesi alla fine del campionato, siamo in ballo e vogliamo continuare a ballare. Per il futuro della nostra rosa ci siamo dati appuntamento al termine della stagione per studiare e valutare attentamente ogni singola situazione. Il suo futuro? L'Atalanta lo ha acquistato in prestito con la durata di un anno riservandosi alla fine dello stesso il diritto di riscatto. Per lui vale lo stesso discorso fatto per gli altri, da giugno in poi sapremo se sarà ancora con noi”.