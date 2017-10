L'Atalanta non vuol lasciare andare Riccardo Orsolini per il prossimo gennaio. Nonostante l'ex esterno dell'Ascoli sia un mistero visto il poco spazio trovato, la Dea ha fatto sapere alla Juventus che conta comunque di tenerlo con sé. Questo il segnale a Marotta, ma anche la dirigenza bianconera è preoccupata perché Orsolini non sta incidendo in quest'avventura e doveva essere un gioiellino.