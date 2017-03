Il Papucontinua a festeggiare il suo momento epico e quello dell'a. Oggi l'esterno nerazurro ha fatto un salto alla piadineria Moioli, che ha appena inaugurato a Bergamo,a lui intitolatail dieci per cento del ricavato dalla vendita di questa piadina andrà in beneficenza, per la pediatria).a Bergamo Marina Belotti: "A Petagna non la facciamo mangiare però perche deve tenersi in forma per la Nazionale! Sono contento per lui, peccato per un cavillo burocratico non essere lí con lui."- Al momento non penso al mercato, voglio fare altri quattro gol all'Atalanta. Abbiamo nove finali e dobbiamo prepararci bene. Petagna é il mio fratellino e sono contento per lui. A Zingonia mangiamo bene sempre carne bianca. Il nostro nutrizionista ci tratta bene. Il nostro segreto é il lavoro settimanale in squadra. Nella sosta dobbiamo recuperare dagli infortuni. Dobbiamo cercare di fare piu punti possibili, soprattutto in casa. Temo sia Inter che Milan per questo per noi sarà dura, loro sbagliano poco."- "Sono molto vicino alla porta con questo modulo e spero di continuare a essere vicino all'area e a fare molti gol."A casa cucino anche io, soprattutto la carbonara"