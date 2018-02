Attraverso il sito ufficiale del club, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha pubblicato una lettera aperta ai tifosi bergamaschi a 48 ore dalla sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League: "Giovedì scorso al Signal Iduna Park di Dortmund abbiamo vissuto emozioni fantastiche, uniche, per certi versi incredibili e indescrivibili. Un’atmosfera bellissima, da brividi che ha dato ulteriore carica ai nostri ragazzi ed al nostro allenatore. L’Atalanta si è fatta grande onore in uno dei più importanti stadi di calcio tedeschi contro una delle squadre più titolate di Germania. Ma non è finita, ci aspetta la gara di ritorno. Con grande trepidazione e grande attesa è scattato il conto alla rovescia per l’appuntamento del Mapei Stadium: sarà di certo un’altra grande festa, un’altra serata da vivere tutti insieme per scrivere una nuova bella pagina di storia nerazzurra. Una storia che stiamo vivendo anche grazie alla disponibilità del Presidente Squinzi ed alla collaborazione del Sassuolo Calcio oltre che delle autorità di Reggio Emilia, dal Prefetto al Questore, al Sindaco: a tutti loro è rivolto il più sincero e sentito grazie mio personale e di tutta l’Atalanta. L’appuntamento con la gara di ritorno con il Borussia è alle porte… Ciò che era impensabile fino a qualche tempo fa, oggi è realtà! E come vi sento spesso cantare '…siam bergamaschi e non conosciam confine…'. Niente di più vero. L'accoglienza che ci è stata riservata a Dortmund è da ricambiare: è stato fantastico prima della partita vedere, insieme, tifosi dell'Atalanta e tifosi del Borussia. Al Mapei Stadium come al Signal Iduna Park: uniti e compatti per un’altra festa nerazzurra, per scrivere insieme la nostra storia".