Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, parla a L'Eco di Bergamo dei suoi primi mesi in nerazzurro: "Le prestazioni ci sono, mi manca qualche gol. Forse, finora, ho avuto occasioni troppo facili: mi serve qualche palla più complicata. L'Udinese? Non ho mai vinto a Udine. Partita tosta: per ottenere i tre punti, dovremo sbagliare il meno possibile. Le accuse di essere discontinuo? Non sono più giovane, ma voglio ottenere il massimo, altrimenti sarei andato in Cina. Ho sentito parlare di continuità, ma i numeri dicono altro: nel mio anno migliore ho segnato 15 reti, eppure a Firenze giravano questi discorsi. Se io ero il capocannonniere, cosa dovevano dire degli altri? Gioco bene se mi diverto