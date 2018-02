La sua doppietta al Westfalenstadion non è bastata. Josip Ilicic, grande protagonista della gara d'andata tra l'Atalanta e il Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso gol troppo facilmente. Abbiamo giocato contro una squadra forte. Dobbiamo alzare la testa, al ritorno ci dobbiamo preparare. Ce la possiamo fare".



PASSAGGIO DEL TURNO - "Ci credi? Certo, io ci credo in tutte le partite che gioco, se non ci credi non ce la fai. Se giochiamo come oggi e cancelliamo gli errori che abbiamo fatto, sicuramente possiamo vincere, anche se loro palleggiano bene e sono una squadra forte".



MIGLIOR ILICIC DELLA CARRIERA? - "Mi sento molto bene, sono soddisfatto e sto bene fisicamente. La squadra sta facendo bene e quella è la cosa più importante. Cosa mi manca? Non lo so. La mia carriera è questa, sono soddisfatto di ciò che ho fatto, ma sono ancora abbastanza giovane e voglio ancora fare grandi cose".