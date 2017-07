Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, parla a L'Eco di Bergamo del suo trasferimento in nerazzurro: "Samp? La vita è questa, sono cose che capitano nel calcio. Niente è sicuro in una trattativa di calciomercato finché non ci sono le firme sui contratti. Per fortuna è arrivata l'Atalanta, ho capito in un secondo che sarebbe stato il posto giusto per me. Conoscevo già il mister ed i suoi metodi di lavori, poi c'è Kurtic, per me è come un fratello e mi ha sempre parlato benissimo dell'Atalanta, dell'ambiente e del calcio che si respira a Bergamo. La decisione è stata mia, ma grazie alle sue parole, prenderla velocemente è stato più semplice"