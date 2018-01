Il Pescara ha in agenda un incontro con l'Atalanta per parlare del futuro di Luca Valzania, centrocampista ora in Abruzzo ma di proprietà degli orobici: sul giocatore c'è il Carpi, che spinge per averlo. Sarà l'occasione questa per parlare anche di un altro giocatore del club bergamasco, che piace a Zeman e Sebastiani: si tratta di Gianluca Mancini, difensore classe '96 che ha collezionato 2 presenze in stagione. Come scrive Pescarasport24.it, il Pescara vuole vestirlo di biancazzurro già a gennaio.