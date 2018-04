Atalanta-Inter è l'anticipo serale del sabato della 32esima giornata di Serie A. I nerazzurri allenati da Luciano Spalletti sono chiamati a riscattarsi, dopo il sorprendente ko subito a Torino contro l'ex Walter Mazzarri, affrontando sempre in trasferta un altro ex dal dente avvelenato come Gian Piero Gasperini per mantenere apertissima la corsa Champions League. I nerazzurri di bergamo, invece, non possono più permettersi passi falsi dopo l'ultimo pareggio con la Spal nella corsa Europa League.



L’Inter ha vinto cinque delle ultime sette partite contro l’Atalanta in Serie A e ha anche trovato il gol in tutte le ultime 19 trasferte nel massimo campionato contro i bergamaschi. Per l’Inter sono due le partite a secco in zona gol e non segna per tre partite di fila in Serie A dal febbraio 2012. Nessuna squadra ha realizzato più gol dell’Atalanta sugli sviluppi di punizione indiretta e il Papu Gomez è a un solo assist dal suo record in una singola stagone. Mauro Icardi ha realizzato il 48% dei gol dell’Inter in questa Serie A.